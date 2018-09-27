На Украине 28 школьников попали в больницу с отравлением газом из баллончика

СЕГОДНЯ 06:06 2018-09-27T07:08:29+03:00

ЧП произошло в одной из школ Запорожья Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЧП произошло в одной из школ Запорожья, с пострадавшими работают психологи

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В одной из школ украинского города Запорожье кто-то распылил раздражающее вещество из газового баллончика, в результате 28 учеников попали в больницу. Об этом в среду, 26 сентября, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что бригады «Скорой помощи» доставили ребят из школы №51 в городскую многопрофильную детскую больницу, «детей госпитализировали с подозрением на ингаляционное отравление, их состояние ближе к удовлетворительному».

Всех осмотрели специалисты: педиатр, детский анестезиолог, невролог и отоларинголог, проведены необходимые обследования, после чего с пострадавшими детьми работали психологи.

По данным украинского Минздрава, школьники остаются в больнице под постоянным наблюдением медиков. Девять из них находятся в отделении неотложной медицинской помощи, восемь — в неврологическом, десять — кардиоревматологическом, еще один ребенок лежит в отделении анестезиологии, интенсивной терапии и хронического диализа.