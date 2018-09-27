2018-09-27T07:06:05+03:00
В мире

Трамп недоволен решением ФРС повысить базовую процентную ставку

Президент США считает, что это поднимет долговую нагрузку и создаст другие проблемы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп недоволен решением ФРС повысить базовую процентную ставкуПрезидент США Дональд Трамп недоволен решением ФРС повысить базовую процентную ставкуФото: REUTERS
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Глава Белого дома Дональд Трамп недоволен решением Федеральной резервной системы (ФРС), которая в Соединенных Штатах выполняет функцию Центробанка, повысить базовую ставку.

«К сожалению, они (руководство Федрезерва) подняли базовую процентную ставку, потому что у нас слишком хорошо идут дела. Я не очень доволен этим решением», - заявил президент США на пресс-конференции.

По его словам, ФРС «нравится» повышать ставку, но такие действия могут привести к «экономическим шокам». Кроме того, Трамп убежден, что это поднимет долговую нагрузку и создаст другие проблемы, в частности – с занятостью населения, передает агентство Reuters.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 26 сентября, Комитет открытого рынка ФРС уже в третий раз за год повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до уровня в 2 – 2,5%. До этого ее повышали в марте и июне. Между тем, и нынешнее решение тоже не стало неожиданностью ни для экспертов, ни для участников рынка.

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