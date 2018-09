Трамп вступил в словесный конфликт с журналистом New York Times

СЕГОДНЯ 07:32 2018-09-27T07:32:47+03:00

Президент США вступил в словесную перепалку с журналистом газеты The New York Times Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вступил в откровенный словесный конфликт с журналистом крупнейшей американской газеты The New York Times.

Инцидент произошел в минувшую среду, 27 сентября, на пресс-конференции в Нью-Йорке. Во время своего выступления Трамп в очередной раз затронул вопрос "лживых" СМИ и неоднократно назвал газету NYT "погибающей". При этом глава государства не стал отрицать, что все равно читает данное издание, потому что узнает оттуда важные новости, в том числе о Сирии. Чтобы отдать дань уважения газете президент предложил дать слово сотруднику New York Times.

"Я дам вам задать вопрос, чтобы почтить газету, которую когда-то любил", — сказал американский лидер.

"Мы вообще-то процветаем на нашей "погибели", — ответил журналист.

Тогда глава государства предложил сказать "спасибо господину Трампу", благодаря которому издание пользуется популярностью, но получил категорический отказ.

"Пожалуй, воздержусь от этого", — сказал репортер под громкие смешки окружающих.

Но и на этом конфликт не закончился. После Трамп начал высказывать свое возмущение статьями о том, что он якобы очень редко дает пресс-конференции. Президент заявил, что "по пять раз на день" общается с журналистами, которые постоянно "кричат, как маньяки".

Сайт kp.ru писал о том, что летом Трамп предрекал банкротство таких газет, как The New York Times и The Washington Post, поскольку они распространяют "ложные" и "пропагандистские" сообщения.