2018-09-27T07:32:47+03:00
В мире

Трамп вступил в словесный конфликт с журналистом New York Times

Президент США предложил репортеру поблагодарить его за процветание газеты, однако тот наотрез отказался это делать
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Президент США вступил в словесную перепалку с журналистом газеты The New York TimesПрезидент США вступил в словесную перепалку с журналистом газеты The New York TimesФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вступил в откровенный словесный конфликт с журналистом крупнейшей американской газеты The New York Times.

Инцидент произошел в минувшую среду, 27 сентября, на пресс-конференции в Нью-Йорке. Во время своего выступления Трамп в очередной раз затронул вопрос "лживых" СМИ и неоднократно назвал газету NYT "погибающей". При этом глава государства не стал отрицать, что все равно читает данное издание, потому что узнает оттуда важные новости, в том числе о Сирии. Чтобы отдать дань уважения газете президент предложил дать слово сотруднику New York Times.

"Я дам вам задать вопрос, чтобы почтить газету, которую когда-то любил", — сказал американский лидер.

"Мы вообще-то процветаем на нашей "погибели", — ответил журналист.

Тогда глава государства предложил сказать "спасибо господину Трампу", благодаря которому издание пользуется популярностью, но получил категорический отказ.

"Пожалуй, воздержусь от этого", — сказал репортер под громкие смешки окружающих.

Но и на этом конфликт не закончился. После Трамп начал высказывать свое возмущение статьями о том, что он якобы очень редко дает пресс-конференции. Президент заявил, что "по пять раз на день" общается с журналистами, которые постоянно "кричат, как маньяки".

Сайт kp.ru писал о том, что летом Трамп предрекал банкротство таких газет, как The New York Times и The Washington Post, поскольку они распространяют "ложные" и "пропагандистские" сообщения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МВФ выдвинул Украине четыре условия для выделения помощи
"Мослифт" посоветовал мужчинам не пропускать женщин в лифт первыми
Эксперт опроверг сообщения о том, что Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой
«Нам было весело»: Трамп объяснил, почему его выступление на ГА ООН встретили смехом
Депутаты поддержали назначение Кожемяко врио губернатора Приморья
КНДР готова работать с Китаем над обеспечением мира в регионе
Трамп: Мы не позволим вмешиваться в наши выборы ни России, ни Китаю
Погода в Москве на 27 сентября 2018 года: дождливо и ветрено
Трамп недоволен решением ФРС повысить базовую процентную ставку
В Иране шестимесячный ребенок «воскрес» в морге
На Украине 28 школьников попали в больницу с отравлением газом из баллончика
Нетаньяху: Крушение российского Ил-20 могло иметь более серьезные последствия
Климкин уснул во время выступления Порошенко на Генассамблее ООН
«Двое из ларца»: В соцсетях потешаются над Порошенко, одетым «под Трампа»