2018-09-27T08:26:26+03:00
В мире

«Нам было весело»: Трамп объяснил, почему его выступление на ГА ООН встретили смехом

Президент США убежден, что присутствующие в зале во время его речи смеялись вместе с ним, а не над ним
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-ЙоркеПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-ЙоркеФото: REUTERS
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Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Нью-Йорке, американский лидер Дональд Трамп объяснил, почему некоторые его фразы во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН присутствовавшие встречали смехом.

«Они смеялись не надо мной. Они смеялись со мной. Нам было весело», - приводит слова Трампа телеканал Fox News на своей странице в Twitter.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в своей речи на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генассамблеи президент США рассказал о «беспрецедентных успехах» своей администрации за два года его пребывания в Белом доме.

«Моя администрация добилась больше, чем почти любая другая администрация в истории нашей страны. Это правда», - заявил Дональд Трамп.

Присутствующие в зале захохотали, что почти не смутило оратора.

«Не ожидал такой реакции, но это нормально», - сказал он и продолжил повествование о своих заслугах перед Америкой.

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