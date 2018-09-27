2018-09-27T09:05:15+03:00
Общество

"Мослифт" посоветовал мужчинам не пропускать женщин в лифт первыми

Таким образом, представители сильного пола смогут продемонстрировать свое стремление защитить спутницу при необходимости
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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По правилам этикета, мужчины должны заходить в лифт первымиПо правилам этикета, мужчины должны заходить в лифт первымиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В крупнейшей сервисной компании столицы "Мослифт" посоветовали мужчинам не пропускать женщин в лифт первыми, поскольку так будет правильно с точки зрения норм этикета.

"Многим покажется, что это неправильно, ведь все знают, что везде надо пропускать вперед женщину, но только не в этой ситуации. Лифт очень опасен, а мужчина как представитель сильного пола, ступая первым на площадку, показывает слабой девушке свою силу и стремление ее защитить", — пояснили в компании.

При этом там подчеркнули, что первым выходить из лифта должен тот, кто ближе всего стоит к двери, независимо от пола. Если вам не нужно выходить на этом этаже, то все равно стоит покинуть кабинку лифта, пропустить человека за вами и только потом вернуться обратно. Следование этим нормам поможет избежать столпотворения.

Что касается пользования лифтом пассажирами с детьми, то первыми в кабинку заходят взрослые, а при выходе происходит наоборот. Если же ребенок находится в коляске, то его необходимо взять на руки, зайти в лифт и лишь потом ввезти коляску, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что за последние годы в Москве было заменено около 30 тысяч лифтов.

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