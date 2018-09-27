МВФ выдвинул Украине четыре условия для выделения помощи

СЕГОДНЯ 09:21 2018-09-27T09:50:56+03:00

В частности, чтобы получить от Фонда деньги, Киев должен принять госбюджет на 2019 год и повысить цены на газ для населения

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Похоже, получение нового транша кредита от Международного валютного фонда (МВФ), который так ждут в Незалежной, откладывается на неопределенный срок. Побывавшая недавно в Киеве миссия МВФ выдвинула четыре условия, сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в правительстве страны.

По его данным, главная цель прошедших переговоров с Фондом – продолжение с сотрудничества, которое возможно лишь в двух форматах: или продолжать текущую программу финансовой помощи Украине, или договориться о новой. Поэтому сейчас речь идет о так называемой программе stand-by, созданной специально для преодоления кризисных ситуаций и решения проблем с выплатой долгов. Киев рассчитывает получить кредит в пять – шесть миллиардов долларов сроком на 12 – 15 месяцев.

Однако для этого украинские власти должны выполнить четыре условия. Среди них собеседники издания называют реорганизацию Государственной фискальной службы и антикоррупционную реформу, а также принятие Верховной радой сбалансированного бюджета на 2019 год и дальнейшее повышение цен на газ для населения на 23%.

Как ранее писал сайт kp.ru, в начале сентября украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что без помощи Международного валютного фонда стране грозит дефолт, поэтому нужно срочно повысить цены на газ для населения