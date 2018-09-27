2018-09-27T09:28:45+03:00
Общество

Минтруд планирует отказаться от использования термина «инвалиды»

Данное понятие является слишком широким и не отражает ограничения возможностей разных категорий людей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Понятие "инвалиды" могут заменить другим терминомПонятие "инвалиды" могут заменить другим терминомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России планируют отказаться от использования общего термина "инвалиды", поскольку он не отражает модель государственной политики в сфере защиты прав людей с ограниченными возможностями. Такое заявление сделали в пресс-службе министерства труда.

Как пояснила член совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере Елена Клочко, понятие "инвалид" слишком широкое, в то время как есть абсолютно разные категории граждан с ограниченными возможностями, например, слепые, глухие, люди с нарушениями работы мозга. Они также должны реализовывать свои права на жизнь в обществе, и именно внедрение узкой терминологии позволит создать необходимую среду.

По словам директора института развития образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, обсуждение возможных формулировок уже проходит на экспертном уровне. Так, например, рассматривается вариант использования термина "люди со специальными потребностями". Это понятие носит довольно нейтральный оттенок, а также представляет человека как личность, имеющую достоинство.

Газета "Известия" сообщает, что государственное задание на исследование данной проблемы уже направлено Федеральному бюро медико-социальной экспертизы. Также планируется выслушать мнение представителей общественных организаций инвалидов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько недель назад в Москве завершилась VIII Международная специализированная Выставка "ИнваЭкспо. Общество для всех", на которой были продемонстрированы достижения в сфере производство товаров и услуг для реабилитации и создании доступной среды.

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