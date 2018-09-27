2018-09-27T09:38:09+03:00
Общество

Правительство рассчитывает снизить смертность в России к 2024 году

Планируется укомплектовать российские медучреждения, оказывающие помощь в амбулаторных условиях, врачебными должностями до 95%
Екатерина БОЛГОВА
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Кабмин рассчитывает снизить смертность в России к 2024 годуКабмин рассчитывает снизить смертность в России к 2024 годуФото: Иван ВИСЛОВ
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Кабинет министров России намерен снизить смертность в стране к 2024 году до уровня не выше на 10,9 на 1 тысячу человек.

"Снижение смертности - до уровня не выше 10,9 на 1 тыс. населения", - говорится в Основных направлениях деятельности правительства России до 2024 года.

Показатель предотвращения преждевременной смертности и снижения смертности населения трудоспособного возраста кабмин планирует снизить до 350 случаев на 100 тысяч человек. Смертность от болезней системы кровообращения планируется к 2024 году снизить до 450 случаев на 100 тысяч населения, от новообразований - до 185 случаев на 100 тысяч человек, смертности младенцев - до 4,5 случаев на 1 тысячу новорожденных.

К этому сроку правительство рассчитывает создать 1900 групп присмотра и ухода для детей до трех лет, а также увеличить до 100% доступность детских садов для детей до трех лет.

"Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, - 95%", - говорится в документе.

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