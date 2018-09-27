Около 100 самолетов стран СНГ начали тренировку по противовоздушной обороне
В четверг, 27 сентября, около 100 стран семи стран - участниц СНГ начали тренировку по противовоздушной обороне (ПВО).
В пресс-службе Минобороны России сообщили, что в 08:00 мск начали отрабатывать задания больше 130 командных пунктов и пунктов управления.
"В тренировке задействовано до 100 самолетов истребительной авиации Су-27, МиГ-29, МиГ-31, Як-130, бомбардировочной авиации Су-24, Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22, Ту-160, Ту-95, вертолеты Ка-27, Ми-8 вооруженных сил РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана", - говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что в тренировке также примут участие подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск. Руководят мероприятием Воздушно-космические силы РФ.
В ходе тренировке будут отработаны действия дежурных сил по воздушным судам, нарушающим границы стран Содружества, а также угоняемым самолетам и при оказании помощи экипажам, терпящих бедствие.