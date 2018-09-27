В Мексике бывшего губернатора штата Веракрус приговорили к девяти годам тюрьмы
Суд Мексики огласил приговор бывшему губернатору штата Веракрус Хавьере Дуарте – девять лет тюрьмы с конфискацией имущества. Экс-главу региона признали виновным в коррупции, отмывании денег и организации преступного сообщества.
Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 58,9 тысячи мексиканских песо (чуть больше 3,1 тысячи долларов США), а изъятию подлежит четыре десятка объектов собственности, в том числе «роскошная» недвижимость в Мексике и за рубежом, передает агентство Reuters.
Хавьера Дуарте занимал пост губернатора штата Веракрус шесть лет, с 2010 по 2016 год, и все эти годы подвергался резкой критике местных жителей, возмущенных коррупцией в его администрацией и нераскрытыми громкими убийствами в регионе.
Хавьер Дуарте занимал пост губернатора штата Веракрус шесть лет, все эти годы местные жители обвиняли его во взяточничестве и критиковали за нераскрытые убийства в регионеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В итоге им заинтересовалась прокуратура, и тогда еще действующий глава Веракруса сбежал в Гватемалу, где его через пять месяцев (в апреле 2017 года) задержала полиция, а уже в июле Дуарте экстрадировали в Мексику.
На суде бывший губернатор признал свою вину.