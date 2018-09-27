Попрошаек, гадалок и нелегальных таксистов выгонят из аэропортов

СЕГОДНЯ 10:19 2018-09-27T10:20:12+03:00

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Представители российских аэропортов предлагают внести изменения в воздушный кодекс запретить навязывать услуги на территории аэропортов. Это коснется попрошаек, гадалок, нелегальных таксистов, обмотчиков багажа, предпринимателей, которые предлагают размещение в мини-гостиницах.

Воздушные гавани просят разрешение выдворять таких людей с территории аэропорта, а в некоторых случаях привлекать их к ответственности. Ведь зачастую подобные вещи связаны с обманом пассажиров: люди получают услугу по завышенной стоимости, либо просто остаются без денег.

Если инициатива будет поддержана, то данным лицам грозит наказание в виде крупных штрафов: для граждан — от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

В Минтрансе заявили, что готовы обсуждать данный проект и помочь с его реализацией, пишет газета «Известия».

Представители московских аэропортов подтвердили, что данная инициатива очень актуальна в последнее время.

Сайт kp.ru рассказывал об особенностиях работы таксистов в аэропортах.