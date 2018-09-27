2018-09-27T10:23:26+03:00
Звезды

В сети появился новый трейлер «Людей Икс»

Очередной эпизод популярной франшизы «Люди Икс» выйдет на экраны в феврале следующего года [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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В интернете появился новый трейлер фильма "Люди Икс: Темный Феникс"В интернете появился новый трейлер фильма "Люди Икс: Темный Феникс"
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В интернете появился новый трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс». Из видео становится ясно, что в Темного Феникса превратится Джин Грей, получив невероятные суперспособности.

«Теперь Людям Икс придется решить, что важнее для них – жизнь члена команды или всех людей, живущих в мире», - говорится в описании к ролику.

Вышел новый трейлер Людей Икс: Темный Феникс .

Напомним, что очередной эпизод популярной франшизы «Люди Икс» выйдет на экраны 14 февраля следующего года. Режиссером и автором сценария двенадцатой ленты о супергероях на основе комиксов Marvel Comics стал Саймон Кинберг.

Главные роли исполнят Эван Питерс, Дженнифер Лоуренс, Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Софи Тернер и Майкл Фассбендер. Съемки стартовали 28 июня прошлого года в Монреале под рабочим названием «Подростковый дух».

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