2018-09-27T10:41:05+03:00
В мире

McDonald’s откажется от искусственных консервантов и ароматизаторов

Пока изменения затронут только семь классических бургеров, таких, например, как чизбургер и БигМак
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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McDonald’s пообещал убрать искусственные консерванты и ароматизаторы из бургеров‍McDonald’s пообещал убрать искусственные консерванты и ароматизаторы из бургеров‍Фото: REUTERS
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Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's пообещала убрать из своей продукции искусственные консерванты, ароматизаторы и красители. Нововведение будет вводиться постепенно и пока затронет лишь лишь семь классических бургеров, таких как гамбургер, чизбургер, двойной чизбургер, биг мак и др.

"Мы добились значительных успехов в развитии качества наших продуктов питания, и это последнее положительное изменение в составе классических бургеров является захватывающей частью истории", – заявил президент McDonald's в США Крис Кемпичински.

На сайте компании уточняется, что в рамках повышения качества продукции был скорректирован состав таких ингредиентов, как сыр, булочки, специальный соус для БигМака и говядина. Между тем, соленые огурцы по-прежнему будут содержать в себе искусственные консерванты. В руководстве сети подчеркнули, что по желанию клиентов сотрудники ресторанов всегда могут убрать этот ингредиент из конкретных бургеров.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще одно интересное новшество появится в британских отделениях сети. В качестве эксперимента McDonald's решил заменить пластиковые соломинки бумажными, тем самым поддержав план правительства по снижению использования данного органического материала.

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