2018-09-27T10:44:43+03:00
Происшествия

Американский дедушка спас внука ценой своей жизни

Инцидент произошел при падении джипа со скалы в штате Нью-Мексико
Екатерина БОЛГОВА
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Джерард Гринаф с внуками. Фото: Аманда Керли/FacebookДжерард Гринаф с внуками. Фото: Аманда Керли/Facebook
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В американском штате Нью-Мексико дедушка спас 13-летнего внука ценой своей жизни. Инцидент произошел при падении со скалы джипа, за рулем которого находился 63-летний Джерард Гринаф. Он попытался выехать на дорогу, но камни посыпались из-под колес, поэтому машина покатилась вниз с горы высотой 45 метров.

В момент падения автомобиля дед крепко обхватил мальчика руками, поэтому весь удар пришелся на Гринафа. Неподалеку от места случившегося оказался медик, он оказался пострадавшим первую помощь. Однако мужчине это не помогло, от полученных травм он скончался.

Внук остался жив, хотя потерял много крови. У подростка также переломы ключицы и позвоночника, повреждения внутренних органов. Мальчика госпитализировали, в медицинском учреждении его состояние улучшилось. Сейчас он проходит реабилитацию дома в Оклахоме, пишет Daily Mail.

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