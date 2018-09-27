2018-09-27T10:50:30+03:00
Экономика

На содержание дорог будут тратить меньше денег

Экономия в 340 млрд рублей станет возможна, если в Дорожный фонд будут направлять только 36% средств, поступающих в виде акцизов от продажи топлива и масел
Ася РОМАНЧУК
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Дорожный фонд может недополучить 340 млрд рублейДорожный фонд может недополучить 340 млрд рублейФото: REUTERS
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Бюджет на содержание и ремонт дорог могут сократить на существенную сумму. Новый законопроект Минфина предполагает перечисление в Федеральный дорожный фонд (ФДФ) только 36% от суммы акцизов, поступивших при продаже топлива и масел.

Если изменения поддержат, то они вступят в действие уже в 2021 году. В денежном выражении такая экономия выйдет в 340 млрд рублей.

В Минтрансе пока не считают данное сокращение критичным, по мнению чиновников, это не отразится на качестве дорожного покрытия в стране, так как данная сфера полноценно финансируется из бюджетов разных уровней. В целом федеральные дороги в стране близки к нормативным показателям.

Изначально ФДФ был создан для ремонта и содержания автотрасс государственного значения. В него направлялись 100% акцизов, полученных от продаж автомобильного топлива и масел.

Вырученные средства будут направляться на другие социальные нужды страны.

В 2017 году в Бюджетный кодекс было внесено изменение и поступления стали снижаться до 83% (600 млрд рублей в год): в 2018 году — 54%, в 2019 — 36% (260 млрд руб.), в 2020 — 36%. Последняя цифра будет закреплена на постоянной основе, сообщает газета «Известия».

Сайт kp.ru рассказывал, что дорожное покрытие в России будут тестировать в трех разных климатических зонах. Это позволит выявить оптимальный состав для асфальта в каждом климатическом поясе.

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