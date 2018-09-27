2018-09-27T11:03:34+03:00
Происшествия

Четыре судна затонули из-за штормового ветра в Греции

На четверг, 27 сентября, сохраняется запрет на выход паромов из ряда портов республики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В портах из-за высоких волн перевернулись и затонули четыре небольших суднаВ портах из-за высоких волн перевернулись и затонули четыре небольших суднаФото: REUTERS
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Высокие волны, вызванные штормовыми ветрами, привели к затоплению четырех небольших греческих судов. Такую информацию предоставили в четверг, 27 сентября, в Береговой охране республики.

Согласно их данных, в результате буйства стихии в порту острова Калимнос в Эгейском море перевернулся скоростной катер "Пигасос", еще два небольшие судна "Зои" и "Васо" затонули у Салоника, а у западного причала порта Эретрия острова Эвбея под воду ушло судно "Мариос".

Во всех четырех случаях на кораблях не было людей, поэтому никто не пострадал. Загрязнение акваторий также не зафиксировано.

Между тем, сила штормового ветра все еще доходит до 10 баллов по шкале Бофорта. В результате власти запретили паромное сообщение между материком и островами, также перекрыт выход судов из портов Пирея, Рафины и Лаврион, передает ТАСС.

Сайт kp.ru ранее писал о том, что еще одно судно затонуло 20 сентября в Танзании. Перегруженный пассажирами паром ушел под воду на озере Виктория. Число жертв кораблекрушения составило 218 человек, еще около 40 удалось спасти.

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