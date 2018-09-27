2018-09-27T11:21:44+03:00
Общество

Дознавателям могут разрешить узнавать о счетах и вкладах россиян

МВД попросило расширить число сотрудников, которые могут получать доступ к сведениям о счетах и банковских вкладах
Ася РОМАНЧУК
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ВД попросило расширить число сотрудников, которые могут получать доступ к сведениям о счетах и банковских вкладахВД попросило расширить число сотрудников, которые могут получать доступ к сведениям о счетах и банковских вкладахФото: Михаил ФРОЛОВ
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Дознавателям могут дать право запрашивать информацию у банков о счетах, вкладах и операциях, которые совершают россияне. В МВД отмечают, что речь идет не только о лицах, в отношении которых ведется следствие, но и о людях, в отношении которых проводится доследственная проверка.

Проект соответствующего документа опубликован на портале проектов нормативных актов.

Сейчас у дознавателей нет соответствующих полномочий. Это сказывается на качестве их работы. Процент раскрываемости преступлений, которые связаны с движением денег по счетам предпринимателей и юрлиц, не высокий. С начала 2018 года этот показатель равен 14,8%, а в 2017 году он составил 15,7%.

Трудности с подтверждение сведений, которые являются банковской тайной, возникают несколько тысяч раз в год. В 2017 году не было получено три тысячи таких справок.

А за семь месяцев текущего года данные сведения потребовались при разбирательстве по двум тысячам уголовных дел.

Если поправки будут приняты, то они начнут применяться не раньше, чем в декабре 2019 года, сообщает телеканал «360».

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