Курс евро опустился ниже 77 рублей впервые за месяц

СЕГОДНЯ 11:26 2018-09-27T11:26:04+03:00

При этом курс доллара увеличился до 65,97 рубля

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В четверг, 27 сентября, на торгах Московской биржи курс евро по отношению к рублю опустился 0,45% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Курс европейской валюты составил 76,91 рубля. В последний раз курс евро был ниже отметки в 77 рублей 20 августа 2018 года.

При этом на открытии торгов Московской биржи курс доллара увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17 копеек, составив 65,97 рубля.

Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) опустился по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии на 0,09%. показатель достиг уровня в 2425,18 пункта.

Индекс РТС увеличился на 0,03% и составил 1161,07 пункта.

Напомним, ранее курс рубля начал укрепляться на фоне сообщений о росте цен на нефть. Так, стоимость нефти марки Brent обновила максимум с 2014 года.