2018-09-27T12:36:36+03:00
Общество

Колокольцев наградил полицейских из города Избербаш

Благодаря их внимательности удалось избежать крупной аварии на газопроводе и возможную трагедию [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Владимир Колокольцев вручил наградыВладимир Колокольцев вручил наградыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во время несения службы сотрудники патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по городу Избербаш Республики Дагестан старший сержант Рамазан Магомедов и младший сержант Азизбек Агамов заметили, как водитель одной из автомашин не справился с управлением и повредил трубу газопровода среднего давления. Сотрудники полиции сразу сообщили о происшествии в дежурную часть отдела внутренних дел и в экстренные службы, а затем приняли меры по охране места происшествия и перекрыли вентиль в распределительном щите газопровода.

"Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении старшего сержанта полиции Рамазана Магомедова и младшего сержанта полиции Азизбека Агамова медалью МВД России "За доблесть в службе". Бдительные полицейские пресекли аварийную утечку газа в жилом массиве города в районе общественного пляжа", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве отметили, что благодаря внимательности и оперативным действиям полицейских в экстремальной ситуации удалось избежать крупной аварии на газопроводе и предотвратить возможную трагедию.

Колокольцев наградил полицейских из города Избербаш.Благодаря внимательности дагестанских полицейских удалось избежать крупной аварии на газопроводе и возможную трагедию

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