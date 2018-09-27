Колокольцев наградил полицейских из города Избербаш
Во время несения службы сотрудники патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по городу Избербаш Республики Дагестан старший сержант Рамазан Магомедов и младший сержант Азизбек Агамов заметили, как водитель одной из автомашин не справился с управлением и повредил трубу газопровода среднего давления. Сотрудники полиции сразу сообщили о происшествии в дежурную часть отдела внутренних дел и в экстренные службы, а затем приняли меры по охране места происшествия и перекрыли вентиль в распределительном щите газопровода.
"Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении старшего сержанта полиции Рамазана Магомедова и младшего сержанта полиции Азизбека Агамова медалью МВД России "За доблесть в службе". Бдительные полицейские пресекли аварийную утечку газа в жилом массиве города в районе общественного пляжа", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ведомстве отметили, что благодаря внимательности и оперативным действиям полицейских в экстремальной ситуации удалось избежать крупной аварии на газопроводе и предотвратить возможную трагедию.
Колокольцев наградил полицейских из города Избербаш.Благодаря внимательности дагестанских полицейских удалось избежать крупной аварии на газопроводе и возможную трагедию