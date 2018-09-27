2018-09-27T11:51:02+03:00
Происшествия

Москвич подстрелил жену, когда чистил оружие

Женщина получила ранение левой голени
Ася РОМАНЧУК
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Врачи скорой помощи оказали помощь пострадавшей на местеВрачи скорой помощи оказали помощь пострадавшей на местеФото: Дина КАРПИЦКАЯ
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Житель столицы случайно выстрелил в жену из ружья. Как пояснил виновник происшествия полицейским, никакой ссоры дома не было, а случившееся чистая случайность.

ЧП произошло в ночь на 27 сентября. Мужчина решил почистить оружие и не проверил, заряжено оно или нет.

Раздался выстрел. Ранение получила супруга москвича. Помогать 45-летней женщине приехали врачи скорой помощи.

Ранение пришлось в левую голень. Медики сделали все необходимые процедуры и наложили повыязку. От госпитализации женщина отказалась, сообщает сайт «Дни.ру».

Сайт kp.ru рассказывал о деталях громкого убийства в подмосковном поселке Кратово. 10 июня 50-летний местный житель Игорь Зенков застрелил из ружья четверых соседей, ранил еще двоих. Потом открыл стрельбу по полицейским, отказался сложить оружие, в приехавший спецназ Росгвардии полетели гранаты - осколками посекло четырех бойцов. Зенкова ликвидировали во время штурма.

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