Путин прибыл в Баку по приглашению Алиева

СЕГОДНЯ 11:57 2018-09-27T12:22:46+03:00

Президент России примет участие в двусторонней встрече с главой Азербайджана, российско-азербайджанском межрегиональном форуме и посетит чемпионат мира по дзюдо [видео]

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В четверг, 27 сентября, президент России Владимир Путин прибыл в Баку по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/670682" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин прибыл в Баку.

Как ранее сообщал помощник главы государства Юрий Ушаков, Путин примет участие в двусторонней встрече с президентом Азербайджана. Также вместе с Алиевым они выступят на пленарной сессии российско-азербайджанского межрегионального форума и посетят соревнования 32-го чемпионата мира по дзюдо.

После Баку Путин отправится в Душанбе. В столице Таджикистана пройдет двухдневный саммит лидеров стран СНГ. Программа начнется неформальным ужином. Участие в саммите подтвердили также президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, премьер-министр Армении, вице-премьер Туркменистана, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал журналистам, что Путин планирует посетить две страны с краткими визитами за один день.