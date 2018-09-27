2018-09-27T12:32:58+03:00
Происшествия

Бывшая сотрудница банка тайком унесла из сейфа 10 миллионов рублей

Суд Москвы признал бывшую сотрудницу кредитно-финансового учреждения в присвоении средств
Сакина НУРИЕВА
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По данному факту возбуждено уголовное делоПо данному факту возбуждено уголовное делоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Преступница воспользовалась своим положением в июле 2017-го года. Она проникла в хранилище филиала, где находились денежные средства, и, пока ее никто не видел, совершила кражу.

Суд признал бывшего начальника кассовых операций виновной в краже 10 млн рублей. Об этом сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве.

Расследование было завершено в апреле текущего года, уголовное дело направлено в Басманный районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

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