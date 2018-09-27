В МИД Китая назвали клеветой обвинения во вмешательстве в американские выборы

СЕГОДНЯ 12:12 2018-09-27T12:13:14+03:00

Представитель ведомства Гэн Шуан заявил, что дипломатической традицией КНР является принцип невмешательства во внутренние дела других стран

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Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан назвал клеветой обвинения во вмешательстве КНР в американские выборы.

"Мне кажется, что международное сообщество прекрасно понимает, кто больше всех вмешивается во внутренние дела других (стран). Мы советуем Соединенным Штатам прекратить подобные безосновательные обвинения и клевету в отношении Китая", - сказал Гэн Шуан в четверг, 27 сентября.

Он отметил, что принцип невмешательства во внутренние дела других государств является дипломатической традицией Пекина. Представитель внешнеполитического ведомства также призвал Вашингтон воздержаться от подобных заявлений.

"Мы рекомендуем США отказаться от подобных действий, способных осложнить китайско-американские отношения и навредить фундаментальным интересам двух стран", - подчеркнул Гэн Шуан, передает ТАСС.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Китай предпринимал попытки вмешаться в избирательный процесс в Соединенных Штатах.