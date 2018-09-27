Минувшая ночь стала самой дождливой в Москве за сентябрь-2018
Главный специалист столичного метеорологического бюро Татьяна Позднякова заявила, что ночь с 26 на 27 сентября стала самой дождливой за этот месяц в Москве. В свою очередь, центр погоды «Фобос» сообщает, что в эту ночь в столице выпало 15% месячной нормы осадков.
Позднякова отметила, что наибольшее количество осадков выпало в районе ВДНХ и сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Речь идет о 15 и 15,3 миллиметрах соответственно. «Прохождение теплого атмосферного фронта существенно пополнило сентябрьскую копилку осадков», – подчеркнула метеоролог.
Отмечается, что меньше всего осадков за эту ночь выпало в Хорошевском районе Москвы. В этой части города выпало примерно 2 миллиметра осадков.