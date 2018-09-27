2018-09-27T12:38:47+03:00
Происшествия

Минувшая ночь стала самой дождливой в Москве за сентябрь-2018

Выпало 15% от месячной нормы осадков
Александр ДЖУМАЕВ
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В эту ночь в столице выпало 15% месячной нормы осадковВ эту ночь в столице выпало 15% месячной нормы осадковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Главный специалист столичного метеорологического бюро Татьяна Позднякова заявила, что ночь с 26 на 27 сентября стала самой дождливой за этот месяц в Москве. В свою очередь, центр погоды «Фобос» сообщает, что в эту ночь в столице выпало 15% месячной нормы осадков.

Позднякова отметила, что наибольшее количество осадков выпало в районе ВДНХ и сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Речь идет о 15 и 15,3 миллиметрах соответственно. «Прохождение теплого атмосферного фронта существенно пополнило сентябрьскую копилку осадков», – подчеркнула метеоролог.

Отмечается, что меньше всего осадков за эту ночь выпало в Хорошевском районе Москвы. В этой части города выпало примерно 2 миллиметра осадков.

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