Минувшая ночь стала самой дождливой в Москве за сентябрь-2018

СЕГОДНЯ 12:29 2018-09-27T12:38:47+03:00

В эту ночь в столице выпало 15% месячной нормы осадков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Главный специалист столичного метеорологического бюро Татьяна Позднякова заявила, что ночь с 26 на 27 сентября стала самой дождливой за этот месяц в Москве. В свою очередь, центр погоды «Фобос» сообщает, что в эту ночь в столице выпало 15% месячной нормы осадков.

Позднякова отметила, что наибольшее количество осадков выпало в районе ВДНХ и сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Речь идет о 15 и 15,3 миллиметрах соответственно. «Прохождение теплого атмосферного фронта существенно пополнило сентябрьскую копилку осадков», – подчеркнула метеоролог.

Отмечается, что меньше всего осадков за эту ночь выпало в Хорошевском районе Москвы. В этой части города выпало примерно 2 миллиметра осадков.