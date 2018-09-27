В Словакии задержали подозреваемых в убийстве журналиста Яна Куциака

СЕГОДНЯ 12:24 2018-09-27T12:24:10+03:00

Тело 27-летнего Яна Куциака и его подруги нашли в квартире недалеко от города Трнава Фото: REUTERS

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В ходе длительного и тщательного расследования в Словакии были задержаны подозреваемые в совершении резонансного убийства 27-летнего журналиста Яна Куциака и его невесты. Об этом сообщил премьер-министр республики Петер Пеллегрини.

"Я был невероятно рад, получив сообщение о том, что полиция арестовала подозреваемых в убийстве двух невинных молодых людей", - написал глава правительства у себя на странице в Facebook.

Он подчеркнул, что расследование будет продолжаться до тех пор, пока все злоумышленники не окажутся за решеткой.

Между тем, адвокат Даниэль Липшич, который представляет интересы семей Куциака и его невесты, также подтвердил факт задержания. По его словам, арест был произведен утром в четверг, 27 сентября. Сколько именно человек задержано, не сообщается.

Сайт kp.ru писал о том, что тела Куциака и его невесты нашли в конце февраля этого года в их собственной квартире. По версии полиции, мотивом преступления стала профессиональная деятельность молодого человека.

Напомним, что после убийства Куциака в Словакии разгорелся настоящий политический скандал. А все потому, что перед смертью журналист расследовал коррупционные связи высокопоставленных чиновников с местной мафией, в частности, финансовые махинации при строительстве элитного жилья в Братиславе.

В результате свои посты оставили уже бывший премьер Словакии Роберт Фицо, министр внутренних дел Роберт Калинак и глава Минкульта Марек Мадярич.