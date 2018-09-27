2018-09-27T12:37:51+03:00
В мире

«Настоящего имени Боширова» не оказалось в базе Интерпола

Ранее СМИ сообщили, что подозреваемым по делу Скрипалей может быть Анатолий Чепига под именем Руслана Боширова
Екатерина БОЛГОВА
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Руслан Боширов во время интервьюРуслан Боширов во время интервьюФото: скриншот видео
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В базе данных международного розыска на сайте генерального секретариата Интерпола не оказалось имени Анатолия Чепиги, которого некоторые СМИ назвали подозреваемым по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, ранее британское издание The Daily Telegraph написало, что Руслана Боширова, которого Лондон называет одним из двух подозреваемых в причастности к отравлению в Солсбери, на самом деле зовут Анатолий Чепига.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвал аэто сообщение "новым вбросом".

Напомним, инцидент в британском городе Солсбери произошел 4 марта 2018 года. В результате был отравленработавший на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом и обвинила в причастности Россию.

В начале сентября британская прокуратура назвала имена двух подозреваемых по этому делу. Это россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Позже они рассказали в интервью, что ездили в Великобританию как туристы.

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