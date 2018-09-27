2018-09-27T12:50:38+03:00
Общество

Министерство труда опровергло новость об отказе от термина «инвалид»

Речь шла лишь об уточнении этого понятия
Александр ДЖУМАЕВ
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Минтруд не планирует выводить из использования в нормативных документах термин «инвалид»Минтруд не планирует выводить из использования в нормативных документах термин «инвалид»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Министерство труда и социальной защиты России не планирует выводить из использования в нормативных документах термин «инвалид». В планах ведомства лишь уточнение этого понятия.

Сайт kp.ru ранее сообщал о том, что Минтруд планирует отказаться от использования термина «инвалид».

«В соответствии с рекомендациями Комитета ООН по правам инвалидов будет проводиться проработка вопроса об уточнении определения понятия "инвалид" без намерения отказаться от применения термина "инвалид" в законодательстве», – говорится в официальном заявлении Минтруда.

В пресс-службе министерства подчеркнули, что уточнить понятие «инвалид» необходимо для того, чтобы направить усилия государства и общества «...на содействие инвалидам в преодолении мешающих им барьеров».

В ведомстве добавили, что все новые законодательные проекты будут разрабатываться и осуществляться совместно с общественными организациями, занимающимися проблемами инвалидов, экспертами и уполномоченными по правам человека и по правам ребенка в России.

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