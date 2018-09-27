2018-09-27T12:51:11+03:00
Экономика

Кудрин назвал высоким уровень бедности в России

Глава Счетной палаты отметил, что 13,2% населения имеют доход ниже прожиточного минимума
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Счетной палаты Алексей КудринГлава Счетной палаты Алексей КудринФото: Михаил ФРОЛОВ
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Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал высоким уровень бедности в России. При этом, по его словам, впервые с 2014 года года ожидается рост доходов населения, в том граждан пенсионного возраста.

"Тем не менее, уровень бедности сохраняется высоким. 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения имеют доход ниже прожиточного минимума", - сказал Кудрин, выступая в Госдуме с заключением на отчет об исполнении бюджета за прошлый год в четверг, 27 сентября.

Он отметил, что в 2017 году, несмотря на наблюдаемый экономический рост, реальные располагаемые доходы населения уменьшились на 1,7% ВВП.

"За последние 4 года уровень жизни, реальные доходы населения суммарно снизились на 11%", - добавил Кудрин, передает ТАСС.

Напомним, в мае Росстат сообщил, что уровень бедности в России снизился в 2017 году на 0,1%, граждан с доходами ниже прожиточного минимума стало на 200 тысяч меньше.

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