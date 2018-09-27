Почти 200 человек погибли в Нигерии при наводнении

СЕГОДНЯ 13:21 2018-09-27T13:21:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг утром, 27 сентября, стало известно, что число погибших при наводнении в Нигерии возросло до 199 человек. Пострадавших из-за потопа на данный момент более тысячи.

Ранее число погибших при наводнении составляло 100 человек.

Власти Нигерии 18 сентября объявили о национальной катастрофе в четырех штатах страны из-за потопа. Другие штаты на данный момент находятся под наблюдением, сообщило национальное агентство по управлению чрезвычайным ситуациям (NEMA).

Для проведения спасательных и поисковых операции правительство открыло пять центров оказания помощи. Также власти выделили три миллиарда найр (более 8 млрд долларов) на оказание помощи тем, кто пострадал при наводнении в различных частях страны.