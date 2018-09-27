2018-09-27T13:21:08+03:00
Происшествия

Почти 200 человек погибли в Нигерии при наводнении

Правительство объявило о национальной катастрофе в четырех штатах из-за потопа
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Власти Нигерии 18 сентября объявили о национальной катастрофе в четырех штатах страны из-за потопаВласти Нигерии 18 сентября объявили о национальной катастрофе в четырех штатах страны из-за потопаФото: REUTERS
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В четверг утром, 27 сентября, стало известно, что число погибших при наводнении в Нигерии возросло до 199 человек. Пострадавших из-за потопа на данный момент более тысячи.

Ранее число погибших при наводнении составляло 100 человек.

Власти Нигерии 18 сентября объявили о национальной катастрофе в четырех штатах страны из-за потопа. Другие штаты на данный момент находятся под наблюдением, сообщило национальное агентство по управлению чрезвычайным ситуациям (NEMA).

Для проведения спасательных и поисковых операции правительство открыло пять центров оказания помощи. Также власти выделили три миллиарда найр (более 8 млрд долларов) на оказание помощи тем, кто пострадал при наводнении в различных частях страны.

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