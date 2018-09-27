2018-09-27T13:26:38+03:00
Общество

Россия вышла в мировые лидеры в деле решения проблемы туберкулеза

В заявлении министра здравоохранения подчеркиваются высокие темпы снижения заболеваемости и смертности от этой болезни
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вероника Скворцова заявила о том, что Россия показывает самые высокие в мире темпы по борьбе с туберкулезомВероника Скворцова заявила о том, что Россия показывает самые высокие в мире темпы по борьбе с туберкулезом
Изменить размер текста:

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о том, что Россия показывает самые высокие в мире темпы по борьбе с туберкулезом.

«Все страны признают ведущую роль России в данном вопросе», – заявила министр.

В интервью телеканалу "Россия 24" Скворцова подчеркнула, что за последнее десятилетие показатель заболеваемости туберкулезом в России снизился на 42%. Показатель смертности от этой болезни в нашей стране, в свою очередь, снизился более, чем на 64%. В заявлении министра отмечается, что опыт отечественных специалистов по борьбе с туберкулезом «очень востребован в мировом сообществе».

Туберкулез по-прежнему остается одной из самых смертоносных инфекционных болезней на планете. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что каждый год 10 миллионов человек во всем мире заболевают туберкулезом, причем каждый десятый заболевший – ребенок. Ежедневно от этой болезни умирают 4400 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автографы Иосифа Бродского и Аль Пачино ушли с молотка за три тысячи долларов
«Выигрывайте»: Путин назвал достойным выступление россиян на ЧМ по дзюдо в Баку
В МИД России возмущены "ошибочными" ударами сил НАТО в Афганистане
Родственники Монсеррат Кабалье рассказали о самочувствии певицы
У сайта WikiLeaks сменился главный редактор
Шварцнегер поздравил с днем рождения звезду "Терминатора"
Путин посетил соревнования чемпионата мира по дзюдо
Милонов прокомментировал одинаковые наряды Трампа и Порошенко
Трутнев о назначении Кожемяко главой Приморья: «Решение смелое»
В датском зоопарке пингвины-геи похитили у родителей птенца
Индиский суд отменил наказание за супружескую измену
В университете Дамаска появилась кафедра русского языка
Австралия и Нидерланды признали промежуточные итоги расследования ССГ по Boeing
Почти 200 человек погибли в Нигерии при наводнении
"Унизительный стереотип": В Швеции признали сексистским мем про неверного парня
Семилетний мальчик с легкостью взломал iOS 12 для iPhone
Кудрин назвал высоким уровень бедности в России
Министерство труда опровергло новость об отказе от термина «инвалид»
МИД РФ выступил категорически против санкций США в отношении Венесуэлы
«Настоящего имени Боширова» не оказалось в базе Интерпола