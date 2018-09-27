Россия вышла в мировые лидеры в деле решения проблемы туберкулеза

СЕГОДНЯ 13:26 2018-09-27T13:26:38+03:00

Вероника Скворцова заявила о том, что Россия показывает самые высокие в мире темпы по борьбе с туберкулезом

В заявлении министра здравоохранения подчеркиваются высокие темпы снижения заболеваемости и смертности от этой болезни

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о том, что Россия показывает самые высокие в мире темпы по борьбе с туберкулезом.

«Все страны признают ведущую роль России в данном вопросе», – заявила министр.

В интервью телеканалу "Россия 24" Скворцова подчеркнула, что за последнее десятилетие показатель заболеваемости туберкулезом в России снизился на 42%. Показатель смертности от этой болезни в нашей стране, в свою очередь, снизился более, чем на 64%. В заявлении министра отмечается, что опыт отечественных специалистов по борьбе с туберкулезом «очень востребован в мировом сообществе».

Туберкулез по-прежнему остается одной из самых смертоносных инфекционных болезней на планете. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что каждый год 10 миллионов человек во всем мире заболевают туберкулезом, причем каждый десятый заболевший – ребенок. Ежедневно от этой болезни умирают 4400 человек.