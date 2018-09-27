Индиский суд отменил наказание за супружескую измену

СЕГОДНЯ 13:30 2018-09-27T13:30:31+03:00

Ранее в сентябре власти также отменили преследование за однополые связи

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Верховный суд Индии принял решение об упразднении уголовного преследования за неверность супругу. Суд постановил, что действующий закон противоречит нескольким статьям Конституции Индии, а именно ст.14 (равенство перед законом) и ст. 21 (гарантии жизни и личной свободы).

«Прелюбодеяние может стать причиной гражданских вопросов, в том числе развода, но не может считаться преступлением», — заявил судья Дипак Мисра.

Не смотря на отмену закона, супружеская измена в Индии по-прежнему будет считается главным поводом для развода, сообщило издание India Today со ссылкой на решение суда.

Согласно ст. 487 УК Индии, за супружескую измену без согласия мужа женщине грозило тюремное заключение сроком до пяти лет или штраф. Закон действовал в стране на протяжении 158 лет.

Ранее в сентябре Верховный суд Индии также отменил преследование за однополые связи. Наказание за гомосексуализм было введено в стране 1861 году, когда Индия являлась колонией Британской Империи.