Австралия и Нидерланды признали промежуточные итоги расследования ССГ по Boeing
В четверг, 27 сентября, министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что страна признает промежуточные итоги расследования катастрофы самолета Boeing авиакомпании Malaysian Airlines над юго-востоком Украины, проведенного Совместной следственной группой (ССГ).
"Я подтверждаю нашу безусловную поддержку независимого расследования Совместной следственной группы", - сказала Пейн после обсуждения этой темы в Нью-Йорке с министрами иностранных дел стран, входящих в СГГ - Малайзии, Нидерландов, Украины и Бельгии.
Она также выразила сожаление, что Москва не принимает свидетельства, приведенные ССГ. По словам министра, коллеги по Группе подтвердили приверженность "обязательствам по установлению правды" о случившемся, передает газета The Australian.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также заявил, что Амстердам признает промежуточные результаты расследования СГГ.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 сентября, Минобороны России представило доказательства причастности Украины к катастрофе малайзийского Boeing.
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