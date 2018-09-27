Австралия и Нидерланды признали промежуточные итоги расследования ССГ по Boeing

СЕГОДНЯ 13:27 2018-09-27T13:27:50+03:00

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В четверг, 27 сентября, министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что страна признает промежуточные итоги расследования катастрофы самолета Boeing авиакомпании Malaysian Airlines над юго-востоком Украины, проведенного Совместной следственной группой (ССГ).

"Я подтверждаю нашу безусловную поддержку независимого расследования Совместной следственной группы", - сказала Пейн после обсуждения этой темы в Нью-Йорке с министрами иностранных дел стран, входящих в СГГ - Малайзии, Нидерландов, Украины и Бельгии.

Она также выразила сожаление, что Москва не принимает свидетельства, приведенные ССГ. По словам министра, коллеги по Группе подтвердили приверженность "обязательствам по установлению правды" о случившемся, передает газета The Australian.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также заявил, что Амстердам признает промежуточные результаты расследования СГГ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 сентября, Минобороны России представило доказательства причастности Украины к катастрофе малайзийского Boeing.