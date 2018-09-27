2018-09-27T13:29:58+03:00
Политика

В университете Дамаска появилась кафедра русского языка

В вузе учится более ста тысяч студентов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В сирийском университете открылась кафедра русского языка. Фото: архив "КП"В сирийском университете открылась кафедра русского языка. Фото: архив "КП"
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В Дамасском университете в Сирии открылась кафедра русского языка. Примечательно, что желающих изучать этот предмет оказалось так много, что для них пришлось построить новый корпус.

В настоящее время в университете работает 16 языковых подразделений, но кафедра русского самая многочисленная. Здесь на всех желающих выучить «великий и могучий» даже не хватает педагогов. Преподавателям помогают студенты — выходцы из смешанных семей, где русский — второй родной.

«У меня мама русская. Я хорошо говорю по-русски. И я поступила на факультет русского языка, чтобы продолжить учебу в России, поехать туда. И вот изучаю, чтобы получить образование», - приводит слова одной из студенток кафедры Яны Салям сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что сегодня в университете Дамаска учится уже более ста тысяч человек. По мере того, как война отступает, все больше местных жителей возвращаются за парты, чтобы продолжить прерванное обучение.

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