2018-09-27T13:45:38+03:00
Политика

Трутнев о назначении Кожемяко главой Приморья: «Решение смелое»

Главе Сахалина необходимо сложить полномочия, а как дальше его жизнь будет складываться, решать жителям Приморского края
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Напомним, президент России Владимир Путин назначил главу Сахалинской области Олега Кожемяко исполняющим обязанности главы Приморского края. Решение известного на Дальнем Востоке управленца полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев считает смелым.

«Что касается решения Олега Николаевича Кожемяко обратиться к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой разрешить ему принять участие в выборах... могу одно сказать, что это решение для него достаточно смелое, я бы так мягко выразился. Потому, что на сегодняшний день он должен будет сложить полномочия, а как дальше его жизнь будет складываться, будут решать граждане Приморья», - цитирует агентство ТАСС Юрия Трутнева.

Представитель президента в ДФО отметил, что на Сахалине найдется сильный руководитель, который сможет достойно заменить Олега Кожемяко. При этом отметил, что смена главы в этом отношении полезна для региона, поскольку новый человек придет "со своим драйвом".

Напомним, в сентябре в Приморском крае прошли выборы губернатора. По итогам голосования во втором туре выборов 16 сентября победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов, а его соперник коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов. Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В результате краевая избирательная комиссия признала результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку «невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей».

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