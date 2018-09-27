2018-09-27T13:47:39+03:00
В мире

Милонов прокомментировал одинаковые наряды Трампа и Порошенко

Депутат высказался о внешнем виде двух президентов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Фотографию обнародовал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко. Фото: Twitter/STsegolkoФотографию обнародовал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко. Фото: Twitter/STsegolko
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Президент США и Украины появились в одинаковых костюмах во время обеда в рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Это не могли не заметить окружающие, такая ситуация повеселила как высокопоставленных чиновников, так и пользователей интернета.

Член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов высказал мнение, что Порошенко и Трамп оделись одинаково вовсе не случайно.

«Это явно не совпадение, а попытка заявить главе такой большой страны как США о своих намерениях. Это попытка сделать ему приятно. Порошенко действует по принципу: я мелкий простолюдин, который пытается быть похожим на президента Соединенных Штатов Америки. Причем, по задумке руководителя Украины, Трампу это должно льстить», — приводит слова чиновника ФАН.

При этом Милонов добавил, что в сложившейся ситуации виноват не только президент Украины, но и его окружение: консультанты, советники, помощники.

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