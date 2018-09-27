2018-09-27T13:48:31+03:00
Политика

Путин посетил соревнования чемпионата мира по дзюдо

Турнир проходит на Национальной гимнастической арене в Баку [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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В четверг, 27 сентября, президент России Владимир Путин посетил соревнования на чемпионате мира по дзюдо. Турнир проходит на Национальной гимнастической арене в Баку, где глава российского государства находится с кратким визитом по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В ложе почетных гостей арены вместе с Путиным и и Алиевым был лидер Монголии Халтмаагийн Баттулга. На чемпионате мира сегодня проходит командный турнир среди сборных в смешанном составе (трое мужчин и три женщины). В прошлом году Международный олимпийский комитет добавил эту дисциплину в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Турнир в Баку проходит по олимпийской системе: победивший в поединке спортсмен приносит команде одно очко. Победителем становится команда, которая первой набрала четыре очка. Во время прихода лидеров стран на трибуну продолжался поединок между спортсменами Франции и Бразилии.

Владимир Путин на соревнованиях в рамках Чемпионата мира по дзюдо.

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