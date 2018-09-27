2018-09-27T14:06:57+03:00
В мире

У сайта WikiLeaks сменился главный редактор

Джулиан Ассанж добровольно покинул свой пост
Александр ДЖУМАЕВ
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Кристин Храфнссон является одним из ближайших соратников Джулиана АссанжаКристин Храфнссон является одним из ближайших соратников Джулиана АссанжаФото: EAST NEWS
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27 сентября на сайте WikiLeaks появилось заявление его главного редактора Джулиана Ассанжа, в котором говорится о его добровольном уходе с поста. Новым главредом портала станет исландец Кристин Храфнссон.

В заявлении сайта сказано, что Ассанж продолжит работу в проекте в качестве издателя. Отмечается, что Ассанж передал полномочия Храфнссону из-за того, что в течение полугода журналист, скрывавшийся в посольстве Эквадора в Лондоне, был ограничен в общении с внешним миром. Это решение принял действующий президент Эквадора Ленин Морено.

Кристин Храфнссон является одним из ближайших соратников Джулиана Ассанжа. В 2010 году исландец получил звание журналиста года в своей стране за вклад в скандально известную публикацию WikiLeaks об американском авиаударе по Багдаду, в ходе которого погибли мирные жители. Храфнссон до 2016 года был пресс-секретарем сайта, после чего занимался правовыми аспектами деятельности WikiLeaks.

Основатель проекта WikiLeaks, занимающегося публикацией засекреченной информации, Джулиан Ассанж в 2012 году получил политическое убежище в Эквадоре. Причиной этому стали обвинения в изнасиловании, выдвинутые шведским судом против общественного деятеля. Сам Ассанж считает, что обвинения против него сфабрикованы и имеют политическую мотивацию.

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