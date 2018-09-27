Родственники Монсеррат Кабалье рассказали о самочувствии певицы

СЕГОДНЯ 14:14 2018-09-27T14:14:15+03:00

По их словам, исполнительница идет на поправку и скоро планирует вернуться домой

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Родственники Монсеррат Кабалье рассказали, как чувствует себя исполнительница. Оперная певица попала в больницу в двадцатых числах сентября, врачи оказывают ей помощь.

Монсеррат Кабалье была госпитализирована в одну из клиник Барселоны пару дней назад. У исполнительницы диагностировали проблемы с мочевым пузырем.

Брат певицы отметил, что родственники надеются, что совсем скоро Кабалье вернется домой. Эту же информацию подтвердила племянница певицы, сказав, что 85-летняя исполнительница хочет как можно скорее выписаться из клиники, сообщает газета "Известия".

Сайт kp.ru писал, что медики оказывают помощь исполнительнице. Предполагалось, что после оказания необходимой помощи, Монсеррат Кабалье покинет клинику уже к 24 спнтября, но пока выписать ее не получается.

Монсеррат кабалье получила всеобщую популярность в 1965 году, когда заменила американскую певицу Мэрилин Хорн в опере Гаэтано Доницетти "Лукреция Борджиа".

Россиянам известна совместная работа Николая Баскова и Монсеррат Кабалье.