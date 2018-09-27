Автографы Иосифа Бродского и Аль Пачино ушли с молотка за три тысячи долларов

СЕГОДНЯ 14:17 2018-09-27T14:17:47+03:00

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Автографы голливудского актера Аль Пачино и лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского выставили на аукционе в Киеве. Они были проданы за 1 тыс. и 2 тыс. долларов. Данные лоты стали самыми дорогими на торгах.

Подобные аукционы проводятся в Киеве дважды в год.

"Мы собираем деньги для проекта, который называется Help Kino. Этот проект связан с тем, что мы помогаем ветеранам советского кино, которые когда-то были нашими кумирами и теперь нуждаются в помощи и поддержке", - сообщил организатор аукциона Александр Крылов.

В этом году на торги выставили 250 предмета, что в два раза превышает результаты прошлого года. Наиболее ценными экспонатами 2017-го года были автографы Владимира Высоцкого, Антуана де Сент-Экзюпери и Чарли Чаплина.

Ранее Марина Влади сообщила, что продала на аукционе вещи Владимира Высоцкого.

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