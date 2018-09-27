2018-09-27T14:15:40+03:00
Политика

В МИД России возмущены "ошибочными" ударами сил НАТО в Афганистане

Только за последнюю неделю от действий коалиции погиб 21 мирный житель
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В МИД России возмутились «ошибочными» ударами НАТО в АфганистанеВ МИД России возмутились «ошибочными» ударами НАТО в АфганистанеФото: REUTERS
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Министерство иностранных дел России выразило серьезную обеспокоенность участившимися случаями гибели мирных жителей в результате авиаударов сил НАТО в Афганистане. По данным ведомства, только за последнюю произошло три подобных инцидента.

Так, 20 сентября в результате атаки в уезде Чамкани провинции Пактия погибли три мирных жителя, еще десять человек получили ранения. Среди них женщины и дети. Следующий авиаудар был осуществлен 22 сентября по одному из жилых домов в уезде Тагаб провинции Каписа. В этот раз жертвами атаки стали уже девять гражданских, включая четверых женщин и троих детей. А на следующий день еще девять человек погибли в уезде Ширзад провинции Нангархар. Также четыре местных жителя получили ранения.

В МИД РФ подчеркнули, что командование НАТО в Афганистане либо воздерживается от комментариев по данным случаям, либо вовсе отрицает факт гибели мирного населения. Однако даже миссия ООН в Исламской Республике уже выразила свою озабоченность в связи с последними событиями.

"Возмущены тем, что «ошибочные» удары натовских сил в этой стране становятся уже чуть ли не повседневной реальностью. При этом никто не несет за это ответственность. Считаем сложившуюся ситуацию следствием грубых просчетов руководства США в Афганистане и ошибочной ставки Белого дома на силовое решение проблем этой страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Российские дипломаты призывают американцев пересмотреть свою "близорукую линию" в пользу процесса межафганского диалога, а также привлечь к ответственности всех виновных в гибели мирных жителей.

Напомним, что Соединенные Штаты воюют на территории Афганистана с октября 2001 года. В июле 2018-го сайт kp.ru писал о том, что Вашингтон может изменить свою военно-политическую стратегию урегулирования ситуации в республике.

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