2018-09-27T14:16:41+03:00
Политика

«Выигрывайте»: Путин назвал достойным выступление россиян на ЧМ по дзюдо в Баку

Президент РФ выразил мнение, что у нашей сборной есть все шансы на завоевание бронзовых медалей [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир Путин назвал достойным выступление россиян на ЧМ по дзюдо в БакуПрезидент РФ Владимир Путин назвал достойным выступление россиян на ЧМ по дзюдо в БакуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 27 сентября, президент РФ Владимир Путин встретился с членами российской сборной по дзюдо в Баку, где в настоящее время проходит чемпионат мира по этому виду спорта. Общаясь со спортсменами, глава нашего государства назвал их выступление в командном первенстве, за которым он наблюдал с трибун, «очень достойным», несмотря на поражение в полуфинале.

При этом Путин выразил мнение, что у россиян есть все шансы на завоевание бронзовых медалей. «У вас есть все шансы взять бронзовые медали. <…> Я просто убежден, что ваш уровень подготовки и настрой - ничем не ниже, а, на мой взгляд, выше, чем у соперников», - сказал российский лидер.

Также президент поблагодарил тренерский штаб национальной команды и сфотографировался со спортсменами и их наставниками, передает ТАСС. А напоследок Путин сказал, обращаясь к дзюдоистам: «Выигрывайте!»

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в полуфинале командного смешанного первенства на ЧМ по дзюдо сборная РФ потерпела поражение от французов со счетом 1:4. Таким образом, теперь нашей команде предстоит побороться за бронзу с азербайджанцами. А французы встретятся в финале с японцами.

Владимир Путин на соревнованиях в рамках Чемпионата мира по дзюдо.

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