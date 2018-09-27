«Выигрывайте»: Путин назвал достойным выступление россиян на ЧМ по дзюдо в Баку

СЕГОДНЯ 14:16 2018-09-27T14:16:41+03:00

Президент РФ выразил мнение, что у нашей сборной есть все шансы на завоевание бронзовых медалей [видео]

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В четверг, 27 сентября, президент РФ Владимир Путин встретился с членами российской сборной по дзюдо в Баку, где в настоящее время проходит чемпионат мира по этому виду спорта. Общаясь со спортсменами, глава нашего государства назвал их выступление в командном первенстве, за которым он наблюдал с трибун, «очень достойным», несмотря на поражение в полуфинале.

При этом Путин выразил мнение, что у россиян есть все шансы на завоевание бронзовых медалей. «У вас есть все шансы взять бронзовые медали. <…> Я просто убежден, что ваш уровень подготовки и настрой - ничем не ниже, а, на мой взгляд, выше, чем у соперников», - сказал российский лидер.

Также президент поблагодарил тренерский штаб национальной команды и сфотографировался со спортсменами и их наставниками, передает ТАСС. А напоследок Путин сказал, обращаясь к дзюдоистам: «Выигрывайте!»

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в полуфинале командного смешанного первенства на ЧМ по дзюдо сборная РФ потерпела поражение от французов со счетом 1:4. Таким образом, теперь нашей команде предстоит побороться за бронзу с азербайджанцами. А французы встретятся в финале с японцами.