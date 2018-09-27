Икону Георгия Победоносца похитили из храма Киево-Печерской Лавры

СЕГОДНЯ 14:30 2018-09-27T14:30:02+03:00

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В среду, 26 сентября, во второй половине, дня из храма Киево-Печерской Лавры неизвестный похитил икону Георгия Победоносца.

Пропажу заметили не сразу. Спустя несколько часов служители обратились к охране храма для того, чтобы просмотреть записи с камер видеонаблюдения. В объектив аппарата попал молодой человек в черном костюме с чемоданом на колесиках. Улучив момент, когда за ним никто не наблюдал, он снял икону со стены, упаковал ее в пакет, убрал в чемодан и ушел в неизвестном направлении.

Несмотря на то, что в храме в этот момент было много служителей и прихожан, неизвестный смог легко совершить кражу и покинуть территорию храма, пишут украинские СМИ.

После просмотра пленки священники вызвали полицию. Следователи завели дело по статье «Кража». Вор пока не задержан. По словам служителей, стоимость иконы Георгия Победоносца неизвестна, однако, она является одной из самых старинных в храме.

Ранее сайт kp.ru писал о краже иконы из Макарьевского монастыря в Нижнем Новогороде. За старинную икону 17 века воры запросили пять миллионов рублей.