2018-09-27T14:27:07+03:00
Политика

Индия приняла окончательное решение о покупке пяти российских С-400

Соответствующее соглашение о приобретении комплексов может быть подписано уже в начале октября
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ЗРК С-400 "Триумф". Фото: Минобороны РФЗРК С-400 "Триумф". Фото: Минобороны РФ
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Власти Индии приняли окончательное решение по закупке у России зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". Так, в ближайшее время Нью-Дели планирует договориться с Москвой о поставках пяти современных комплексов.

Соответствующее решение было принято в минувшую среду, 26 сентября, в ходе заседания комитета правительства по безопасности, которое проходило под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди. Официально об этом будет объявлено позже.

Между тем, по данным газеты Times of India, стороны могут подписать соглашение о поставках уже 4-5 октября во время визита в Индию президента России Владимира Путина.

Напомним, что, согласно имеющимся договоренностям, Москва должна начать поставлять ЗРС "Триум" в Нью-Дели в 2020 году. Однако сейчас против этой сделки активно выступает Вашингтон.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее индийские власти ответили на все угрозы американцев. Так, глава оборонного ведомства республики Нирмала Ситараман пообещала продолжать сотрудничество с нашей страной, несмотря на односторонние санкции США в отношении РФ и другие негативные факторы.

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