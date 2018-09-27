Индия приняла окончательное решение о покупке пяти российских С-400
Власти Индии приняли окончательное решение по закупке у России зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". Так, в ближайшее время Нью-Дели планирует договориться с Москвой о поставках пяти современных комплексов.
Соответствующее решение было принято в минувшую среду, 26 сентября, в ходе заседания комитета правительства по безопасности, которое проходило под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди. Официально об этом будет объявлено позже.
Между тем, по данным газеты Times of India, стороны могут подписать соглашение о поставках уже 4-5 октября во время визита в Индию президента России Владимира Путина.
Напомним, что, согласно имеющимся договоренностям, Москва должна начать поставлять ЗРС "Триум" в Нью-Дели в 2020 году. Однако сейчас против этой сделки активно выступает Вашингтон.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее индийские власти ответили на все угрозы американцев. Так, глава оборонного ведомства республики Нирмала Ситараман пообещала продолжать сотрудничество с нашей страной, несмотря на односторонние санкции США в отношении РФ и другие негативные факторы.