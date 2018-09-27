Жителей испанского города посадили на диету

СЕГОДНЯ 14:33 2018-09-27T14:33:39+03:00

Цель – сбросить 100 тысяч килограммов на всех за два года

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Мэрия испанского города Нарон, расположенного на северо-западе страны, выступила с инициативой коллективного похудения. Решение поддержали местные органы здравоохранения. В настоящий момент уже 4000 горожан начали активно заниматься спортом, отказавшись при этом от вредного питания.

“Нарон – не город лишнего веса. В этом плане он не сильно отличается от среднего города страны”, – подчеркнула в интервью, данном испанскому изданию ABC мэр города Мариан Феррейро, личным примером поддержавшая инициативу. Врач Карлос Пиньеро — один из инициаторов проекта — отмечает, что все больше и больше людей перестают вести активный образ жизни. Сам доктор в свободное от работы время участвует в коллективных пробежках вместе с жителями города, в котором живет примерно 40 тысяч человек.

К инициативе присоединились и рестораны Нарона. Несмотря на преобладание в кухне региона блюд из свинины и картофеля, а также другой жирной пищей, 18 заведений внесли изменения в свои меню. Теперь в ресторанах Нарона предлагается широкий ассортимент блюд из морепродуктов, а некоторые повара стали использовать оливковое масло вместо сливочного.

Согласно материалам ABC, в автономном сообществе Галисия, где находится Нарон, почти 25% населения страдает от лишнего веса. Это один из худших показателей по Испании. Эксперты связывают это с особенностями кухни региона, а также с малоподвижным образом жизни из-за климата Галисии, которая имеет славу самого дождливого региона страны.