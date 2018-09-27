2018-09-27T14:31:48+03:00
Звезды

Участник группы «Кино» считает аморальной продажу паспорта Цоя с молотка

Ранее на аукционе продали документ погибшего рок-музыканта за девять миллионов
Екатерина БОЛГОВА
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Виктор Цой получил этот паспорт в 16 летВиктор Цой получил этот паспорт в 16 летФото: Олег ЗОЛОТО
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Бывший участник группы «Кино» Алексей Рыбин назвал аморальной продажу паспорта Виктора Цоя с молотка.

Напомним, ранее на аукционе продали документ погибшего рок-музыканта за девять миллионов при стартовой цене в 2,5 миллиона. Также была продана записная книжка Цоя с контактами друзей и рукопись композиции «Хочу перемен».

«Это совершенно аморальный поступок, отсутствие представления о порядочности и у того, кто продавал, и у тех, кто купил документ, записную книжку и рукопись», — сказал Рыбин.

Он отметил, что паспорт надо было передать членам семьи. Музыкант добавил, что, к сожалению, в современном обществе «порядочность и мораль не в ходу», передает РИА Новости.

В 1981 году Алексей Рыбин вместе с Виктором Цоем основал группу «Гарин и гиперболоиды», которая позже получила название «Кино». В 1983 году гитарист покинул коллектив.

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