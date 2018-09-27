Участник группы «Кино» считает аморальной продажу паспорта Цоя с молотка
Бывший участник группы «Кино» Алексей Рыбин назвал аморальной продажу паспорта Виктора Цоя с молотка.
Напомним, ранее на аукционе продали документ погибшего рок-музыканта за девять миллионов при стартовой цене в 2,5 миллиона. Также была продана записная книжка Цоя с контактами друзей и рукопись композиции «Хочу перемен».
«Это совершенно аморальный поступок, отсутствие представления о порядочности и у того, кто продавал, и у тех, кто купил документ, записную книжку и рукопись», — сказал Рыбин.
Он отметил, что паспорт надо было передать членам семьи. Музыкант добавил, что, к сожалению, в современном обществе «порядочность и мораль не в ходу», передает РИА Новости.
В 1981 году Алексей Рыбин вместе с Виктором Цоем основал группу «Гарин и гиперболоиды», которая позже получила название «Кино». В 1983 году гитарист покинул коллектив.