В России готовы создать модернизированные снаряды для «Пионов» и «Тюльпанов»

СЕГОДНЯ 14:33 2018-09-27T14:33:59+03:00

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Гендиректор «Техмаша» Александр Кочкин заявил, что в настоящее время ведется восстановление производства боеприпасов для артиллерийских орудий большой мощности - гаубиц 2С7 «Пион» и минометов 2С4 «Тюльпан».

Причем глава концерна подчеркнул, что его предприятие готово разработать модернизированные снаряды для этих орудий, если военные поддержат такое предложение. При этом он уточнил, что речь идет о снарядах «повышенного могущества, с другими взрывчатыми составами».

«Я думаю, если военные поддержат это предложение и согласуют технические требования к таким боеприпасам, мы готовы в ближайшее время приступить к разработкам», - цитирует Кочкина РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее американских СМИ объявили о возрождении российского «божественного» оружия. Тот материал был посвящен как раз миномету 2С4 «Тюльпан» и гаубице 2С7 «Пион». В статье эксперты Агентства иностранных военных исследований армии США (FMSO) гадали, почему в РФ модернизируют своего «бога войны».