Отец премьера Польши выступил против строительства военной базы США
Старейший депутат польского сейма и по совместительству отец премьер-министра республики Корнель Моравецкий заявил, что не видит необходимости в размещении американской военной базы на территории страны.
По его мнению, сейчас Варшава должна пытаться наладить отношения в Москвой, а не искать ссоры. Для этого нужно дать американцам и русским разобраться в их проблемах самостоятельно, считает депутат.
"Я не вижу необходимости [в базе], потому что это как бы подготовка нас к войне", — подчеркнул Моравецкий.
Политик добавил, что лучше бы Польша вкладывала средства в свою армию, а не финансировала американскую. Кроме того, размещение базы США на территории бывшей страны Варшавского договора станет нарушением ряда договоренностей, что "чрезвычайно рискованно", заявил Моравецкий в эфире радио RMF FM.
Напомним, что Варшава неоднократно призывала Вашингтон увеличить американский военный контингент в республике. В этих целях польские власти даже готовы выделить Соединенным Штатам порядка 2 млрд рублей финансовой помощи и назвать новую базы именем президента США - "Форт Трамп".
Однако, как писал сайт kp.ru со ссылкой на американского министра обороны Джеймса Мэттиса, данный вопрос пока что находится на ранней стадии рассмотрения.