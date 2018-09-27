Отец премьера Польши выступил против строительства военной базы США

СЕГОДНЯ 14:49 2018-09-27T14:49:48+03:00

Корнель Моравецкий не видит необходимости в размещении американской военной базы в Польше Фото: REUTERS

По мнению Корнеля Моравецкого, Варшава должна налаживать отношения с Москвой, а не готовиться к войне

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Старейший депутат польского сейма и по совместительству отец премьер-министра республики Корнель Моравецкий заявил, что не видит необходимости в размещении американской военной базы на территории страны.

По его мнению, сейчас Варшава должна пытаться наладить отношения в Москвой, а не искать ссоры. Для этого нужно дать американцам и русским разобраться в их проблемах самостоятельно, считает депутат.

"Я не вижу необходимости [в базе], потому что это как бы подготовка нас к войне", — подчеркнул Моравецкий.

Политик добавил, что лучше бы Польша вкладывала средства в свою армию, а не финансировала американскую. Кроме того, размещение базы США на территории бывшей страны Варшавского договора станет нарушением ряда договоренностей, что "чрезвычайно рискованно", заявил Моравецкий в эфире радио RMF FM.

Напомним, что Варшава неоднократно призывала Вашингтон увеличить американский военный контингент в республике. В этих целях польские власти даже готовы выделить Соединенным Штатам порядка 2 млрд рублей финансовой помощи и назвать новую базы именем президента США - "Форт Трамп".

Однако, как писал сайт kp.ru со ссылкой на американского министра обороны Джеймса Мэттиса, данный вопрос пока что находится на ранней стадии рассмотрения.