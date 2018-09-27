Молодожены назвали Санкт-Петербург свадебной столицей России
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru провел опрос среди подписчиков в различных социальных сетях под названием «Какой город вы считаете свадебной столицей?».
В итоге идеальным городом для свадьбы оказался Санкт-Петербург. За него «проголосовало» 47% опрошенных. Свой выбор подписчики объясняют «красивейшей архитектурой города» и «романтичной атмосферой Петербурга».
На втором месте оказался знаменитый «город невест» Иваново. За него проголосовало 24% процента опрашиваемых.
На третьем месте разместился теплый южный город Геленджик. Его считают идеальным городом для проведения свадьбы 14% опрашиваемых.
Российская столица расположилась лишь на третьем месте рейтинга. За Москву проголосовало 8% подписчиков.
Замыкает топ-5 красивейший город Феодосия, где в 2017 году прошел парад невест со всего Крыма. Этот место считают лучшим местом для свадьбы 8% опрашиваемых.
Туристическое агентство составило топ-5 лучших городов для проведения торжестваФото: Рушан КАЮМОВ
Фото: Рушан КАЮМОВ