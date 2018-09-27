2018-09-27T16:59:03+03:00
Общество

Молодожены назвали Санкт-Петербург свадебной столицей России

Туристическое агентство составило топ-5 лучших городов для проведения торжества
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В итоге идеальным городом для свадьбы оказался Санкт-ПетербургВ итоге идеальным городом для свадьбы оказался Санкт-ПетербургФото: Олег ЗОЛОТО
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Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru провел опрос среди подписчиков в различных социальных сетях под названием «Какой город вы считаете свадебной столицей?».

В итоге идеальным городом для свадьбы оказался Санкт-Петербург. За него «проголосовало» 47% опрошенных. Свой выбор подписчики объясняют «красивейшей архитектурой города» и «романтичной атмосферой Петербурга».

На втором месте оказался знаменитый «город невест» Иваново. За него проголосовало 24% процента опрашиваемых.

На третьем месте разместился теплый южный город Геленджик. Его считают идеальным городом для проведения свадьбы 14% опрашиваемых.

Российская столица расположилась лишь на третьем месте рейтинга. За Москву проголосовало 8% подписчиков.

Замыкает топ-5 красивейший город Феодосия, где в 2017 году прошел парад невест со всего Крыма. Этот место считают лучшим местом для свадьбы 8% опрашиваемых.

Туристическое агентство составило топ-5 лучших городов для проведения торжества Фото: Рушан КАЮМОВ

Туристическое агентство составило топ-5 лучших городов для проведения торжестваФото: Рушан КАЮМОВ

Фото: Рушан КАЮМОВ

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