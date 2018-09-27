Цена iPhone 7 Plus упала до минимума

СЕГОДНЯ 15:03 2018-09-27T15:03:06+03:00

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Компания Apple представила новые модели iPhone - XS и XR. Традиционно после выхода новинок дешевеют старые модели смартфонов. Так, цена на первый смартфон компании с двойной камерой, iPhone 7 Plus, упала до рекордного уровня.

Спустя два года после появления на рынке iPhone 7 Plus стоит почти на 40% дешевле РРЦ, выяснили эксперты Hi-Tech Mail.Ru. Отмечается, что ранее смартфон стоил в России 68 тысяч рублей, а сейчас продается почти за 40 тысяч рублей.

Отметим, что iPhone 7 Plus стал переходным вариантом компании Apple к смартфонам с двойной камерой. Благодаря этому гаджеты получили возможность в два раза увеличивать изображения за счет оптики, а также делать качественные портретные снимки.

Напомним, 12 сентября Apple представила три новых модели iPhone и часы Apple Watch с ЭКГ.

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