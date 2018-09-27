Медведев заявил, что продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума

СЕГОДНЯ 15:03 2018-09-27T15:04:22+03:00

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в четверг, 27 сентября, на заседании кабмина, заявил, что в настоящее время средняя продолжительность жизни в нашей стране составляет около 73 лет. Таким образом, как заметил политик, этот показатель достиг исторического максимума.

При этом председатель правительства отметил, что на данном результате останавливаться не нужно и «необходимо идти дальше». Для этого, по словам Медведева, в первую очередь нужно повышать качество медицины.

В связи с этим премьер объявил о планах поставить во все регионы России новое оборудование для лечения и диагностики онкозаболеваний. Кроме того, глава кабмина подчеркнул необходимость развивать сеть медучреждений для оказания первичной медицинской помощи, а также ликвидировать дефицит кадров, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, к концу прошлого года средняя продолжительность жизни в нашей стране составляла 72,7 года, что на 10 месяцев больше, чем в 2016-м. Причем ранее в этом году Медведев прогнозировал, что РФ может приблизиться к цифре «80» к концу следующего десятилетия.